Spieleveteranen-Podcast #83

Es ist wieder soweit. Ein weiteres Mal haben sich die Spieleveteranen zum Podcast versammelt, um über ganz alte und brandaktuelle Spiele zu sprechen. Konkret handelt es sich um die 83. Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts – schon bald reichen also eure Finger, um die letzten, noch ausstehenden Folgen bis zur Jubiläumsausgabe 100 herunterzuzählen.



Im 114 Minuten langen Veteranen-Podcast #83 haben sich die vier Spieleveteranen Heinrich Lenhardt, Mick Schnelle, Petra Fröhlich und Roland Austinat mit Torsten Oppermann (ehemaliger ASM-Redakteur) unter anderem über die Jubiläums-Neuauflage von Duke Nukem 3D. Natürlich blättern die Veteranen auch wieder in einer alten Spielezeitschrift. Da Torsten Oppermann dabei ist, bietet sich eine ASM-Ausgabe natürlich an.



Die weiteren Themen könnt ihr der folgenden Timecode-Liste entnehmen:

0:00:15 Heinrich heißt zum 83. Veteranen-Podcast willkommen

0:01:34 Stargast Torsten Oppermann stellt sich vor und verrät, wie er zum Magazin Aktueller Software Markt (ASM) kam, mit wem er sein erstes Interview führte und wie ihn das Schicksal zu seinem Job bei Sega führte.

0:32:05 Zu den Schlagzeilen: 20 Jahre Duke Nukem 3D kommt als Remastered Edition im Oktober. Warum Mick damals beim Original wohl mit dem Anwalt gedroht wurde...

0:49:48 Die Spieleveteranen blättern in ASM-Asugabe 1/90. Dabei verrät Torsten auch unzählige Hintergrunddetails über fehlende Bilder von Spielen, wechselnde Schreibweisen fürs ZX Spectrum oder Besonderheiten bei den Leserbriefen.

1:08:30 Was haben die Spieleveteranen zuletzt gespielt? Hier schon mal ein Vorgeschmack: World of Warcraft: Legion , Dawn of War 2 , Blade & Soul , Mobile-Sacred, The Division: Der Untergrund , Batman - Arkham VR , No Man's Sky , Uncharted 4 - A Thief's End , Lucky's Tale.

, , , Mobile-Sacred, , , , , 1:51:40 Heinrich spricht das Schlusswort zum 83. Veteranen-Podcast

1:53:37 Halt! einen Abschluss gibt es natürlich auch noch.

Viel Spaß beim Anhören!