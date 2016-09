PS4 PSVita

Ihr müsst Knöpfe, Sticks oder optional eine Touch-Oberfläche im richtigen Moment betätigen, um das Maximum an Voltage, letztlich Punkten, herauszuholen.

Musikspiel mit Story

Die "Story" wird in Dialogen vorangetreiben – Einflussmöglichkeiten gibt es keine.

Von leicht bis knifflig – Hauptsache im Takt

Mit zunehmenden Spielverlauf schaltet ihr immer mehr Wolken frei, die euch jeweils eine Auswahl an Songs mit einer bestimmten "Aura" bieten.

Fazit

Musikspiel

Einzelspieler

Einsteiger bis Profis

Preis am 26.9.2016: 29,99 Euro (PSVita) // 44,99 Euro (PS3 und PS4)

Kein Crossbuy, aber Crossplay.

In einem Satz: Fordernd-unterhaltsames Musikspiel für japanophile Button-Akrobaten.

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unserem Userbetreut.Ein junges Mädchen als wichtigste Protagonistin, knappe Outfits und eine fiepsige Stimme: Das Spiel dieses PSN-Checks dreht sich um den japanischen Popstar. Japanische Gepflogenheiten sorgen im Westen immer wieder mal für Erstaunen. Und genau in diese Kerbe schlägt (oder besser singt) auch Miku Hatsune. Sie erblickte 2007 das Licht der Welt, wird sich nie Gedanken über Orangenhaut und Lifting machen müssen, und auch ihre Stimme ist zeitlos. Denn sie ist eine virtuelle Figur, die sogar mit einer künstlichen Gesangsstimme aufwartet. Im Rhythmusspielverhelft ihr Miku und ihren fünf digitalen Freunden zu gesanglichen Höhenflügen. Wir haben für euch auf der PSVita in die Tasten gehauen.Hatsune Miku - Project Diva X kommt sogar mit einer kleinen Story daher. Die digitalen Charaktere, die sich ihrer virtuellen Existenz bewusst sind, benötigen eure Hilfe um überhaupt singen zu können. Dabei müsst ihr sogenannte "Cloud Requests" durchführen, um voranzuschreiten. Anfangs steht euch nur die Classic-Cloud mit einem Song nach dem anderen zur Verfügung. Meistert ihr den Song, ladet ihr das Voltage der Cloud auf.Nach einem erfolgreichen Abschluss-Gig könnt ihr euch dann zur nächsten der insgesamt fünf Wolken verbinden, die alle ein eigenes Thema haben und mehrere Songs zur Auswahl bieten. Zwischen den Auftritten gibt es immer wieder Gespräche der virtuellen Figuren untereinander oder mit euch, was das Spielerlebnis etwas auflockert. Neben Wolken schaltet ihr auch Geschenke (so könnt ihr eure Verbindung zu den Figuren verbessern), Outfits und Accessoires frei. Zieht ihr für einen Song passende Outfits und Accessoires an, bringt euch das teils dicke Boni, beispielsweise beim Aufladen der Voltage.Das eigentliche Spiel besteht natürlich darin, im richtigen Moment den oder die richtigen Knöpfe zu drücken: Nämlich dann, wenn die in den Bildschirm fliegenden Symbole genau über ihrem Gegenstück fliegen - sonst gibt es nicht nur kaum spürbare Tonaussetzer, sondern vor allem keine Punkte. Auf "Easy" gelingt das noch ganz gut, "Normal" bietet meist schon eine echte Herausforderung. Ihr solltet daher keinesfalls vergessen, gleich zu Spielstart manuell das Tutorial (mit unserem bisherigen Lieblingslied, dem bezeichnenderweise finnischen Levan Polka) starten, um überhaupt zu wissen, wann ihr was tun müsst.Das Rhytmusgefühl wird dann gut transportiert, es gibt ausreichend Aktionsvarianten und Herausforderungen. Nur wenn ihr während der "Chance Time" ausreichend Punkte sammelt, ladet ihr das Voltage der Wolke auf - unabhängig von eurer Gesamtpunktzahl! Das hat bei uns zu Beginn zu einigen Frustmomenten mit dem immer gleichen Song geführt. Außerdem gibt es technische Passagen, in denen ihr euch keine Fehler erlauben dürft, um an Bonus-Voltage zu kommen. Für das Spiel spricht, dass sich eure wachsende Knopfdruckexpertise positiv auswirkt und dadurch das Spielerlebnis immer besser in Schwung kommt.Es findet auch die Balance zwischen Zugänglichkeit und Schwierigkeit. Denn für die Wolkenaufladung reicht der Schwierigkeitsgrad "Easy". Allerdings könnt ihr zusätzliche Gegenstände freischalten, wenn ihr die Songs auf weiteren Schwierigkeitsstufen meistert - das führt angesichts der Vorteile der Items zu einem kleinen Grindfaktor.Während ihr euch müht, die richtigen Knöpfe zu drücken, zappeln sich die Akteuere ansehnlich und elegant auf einer der zahlreichen Bühnen ab. Ist bereits diese Action schwer zu verfolgen, mussten wir bei den angezeigten Lyrics kapitulieren, denn auf dem Bildschirm ist so einiges los. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr an eure Bedürfnisse anpassen, müsst aber auf den höheren Schwierigkeitsgraden mit so einigen Fehlversuchen leben.Damit ihr das auch dauerhaft überlebt, ist ein gewisser Faible für japanische Musik zwingende Voraussetzung. Diese variiert aber charmant, etwa zwischen J-Pop, J-Rock und auch Techno. Dazu gibt es eine nette Story, Kostümspielchen und diverse weitere kleine Boni, so könnt ihr mit eurer Vita etwa Fotos der Gegend machen – und die virtuellen Sänger vor echtem Hintergrund in Szene setzen.