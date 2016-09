Mafia 3 20% Final Fantasy 15 19% South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe 13% Dishonored 2 12% Zu einem anderen Spiel. 12% The Last Guardian 10% Watch Dogs 2 6% Gears of War 4 (Kampagne) 4% Battlefield 1 (Kampagne) 4% Call of Duty - Infinite Warfare (Kampagne) 1%

News-Update (Ergebnis):Die meisten der Umfrageteilnehmer (20 Prozent) würden ein Let's Play zu Mafia 3 bevozugen. Beinahe genauso viele an der Umfrage Beteiligten würden sich für eines zu Final Fantasy 15 entscheiden. Auf Platz 3 (da South Park nach der Verschiebung ins nächste Jahr keine Option wäre) platziert sich mit 12 Prozent der Stimmen Arkane Studios' Stealth-Actionspiel Dishonored 2.Ursprüngliche News:Anfang 2016 hat GamersGlobal zusein erstes Let's Play veröffentlicht, auf das weitere zuundfolgten. Während die ersten beiden Let's Plays von Jörg gemacht wurden, hat sich Benjamin Eidos Montréals Schleich-Actionspiel mit Agent Adam Jensen angenommen. Aktuell denken wir darüber nach, dieses Jahr noch ein weiteres Let's Play zu veröffentlichen, in dem wir uns eines der im vierten Quartal erscheinenden Spiele vornehmen würden. Entschieden haben wir uns noch nicht, möchten unsere heutige Sonntagsfrage jedoch dafür nutzen, euch zu fragen, zu welchem der infrage kommenden Titel ihr euch ein Let's Play wünschen würdet.Würde euch ein Let's Play zur Kampagne eines der drei großen Shooter (oder) am meisten reizen? Fändet ihr es interessanter, wenn wir unsvornehmen? Vielleicht wären es aber auchoder Ubisofts Open-World-Actionspiel, wozu ihr am liebsten ein Let's Play auf GamersGlobal sehen würdet. Lasst es uns einfach in der unten in der News eingebundenen Umfrage wissen.Wie üblich bitten wir euch nicht bloß, an der Umfrage teilzunehmen, sondern rufen euch dazu auf, uns in den Kommentaren unter dieser News-Meldung ausführlicher eure Sicht auf das aktuelle Thema zu schildern und diese mit den anderen Usern zu diskutieren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.