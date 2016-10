GC2016: Titanfall 2 (Kampagne) angeschaut: Generischer Shooter oder große Hoffnung?

PC XOne PS4

„Wir wollten nicht einfach den Multiplayer-Modus zu einer Kampagne umbauen. Es soll kein generischer Shooter sein.“ Mit diesen Worten beginnt die Präsentation zur Kampagne von Titanfall 2 auf der Gamescom 2016. Ob die Entwickler dieses Ziel unserem ersten Eindruck nach tatsächlich erreichen können, verraten wir euch in den folgenden Zeilen.

Der Titan: Der beste Freund des Menschen

In der Kampagne von Titanfall 2 spielen wir den angehenden Titan-Piloten Jack Cooper. Der erfahrene Pilot Captain Lastimosa nimmt ihn unter seine Fittiche, doch bevor der seinem Zögling von all seiner Erfahrung profitieren lassen kann, segnet er bei einem Einsatz das Zeitliche. Seine letzten Worte richtet er an Jack: Er solle seinen Titan mit dem wenig persönlichen Namen BT7274 übernehmen und ihn in Ehren halten.

Soweit, so klischeebeladen. In der Tat wird die Geschichte von Titanfall 2 keine Preise für ihre Tiefe gewinnen. Das sollte aber kaum noch eine Rolle spielen, sollte sich hinter der Geschichte ein spielerisches Meisterwerk verstecken. Wir befinden uns auf dem fremden Planeten Typhon, der Heimat von feindlich gesinnten Dinosaurier-ähnlichen Wesen. Die sollen aber nicht unser größtes Problem sein, sondern viel mehr die Militia, die hier ebenfalls ihre Lager aufgeschlagen hat und von uns und unseren KI-Kameraden in die Knie gezwungen werden soll.

Wallrun und Doppelsprung

Zu Beginn sind wir noch ausschließlich ohne Titan unterwegs – wir müssen ihm erstmal eine neue Batterie beschaffen. Treffen wir auf Gegner, bleiben uns mehrere Optionen: Wir können uns kurzzeitig unsichtbar machen und an sie heranschleichen, einen lautlosen Angriff von oben machen, oder – und darauf läuft es auf kurz oder lang hinaus – einfach das Feuer eröffnen. Früher oder später werden wir sowieso erwischt, und spätestens dann fliegen die Kugeln und Granaten, wie wir das von einem guten Shooter auch erwarten.

Zwischendurch gibt es regelmäßig Ruhepausen. Wobei die nicht unbedingt entspannte ausfallen. Denn hier müssen wir exzessiv den Wallrun und den Doppelsprung einsetzen. Um etwa auf die andere Seite einer Schlucht zu kommen, müssen wir etwa einen Fels entlang laufen und dann mit einem doppelten Hüpfer auf die nächste Plattform gelangen. Mit dem sogenannten Arc Tool manipulieren wir später zudem elektrische Anlagen. So müssen wir während der Sprünge Generatoren ausschalten, um es im Zickzack zurück zu unseren Kollegen zu schaffen, ohne bei Kontakt mit der Wand einen Stromschlag zu erhalten. An anderer Stelle müssen wir einen Kran so ausrichten, dass die an ihm befestigte Plattform einen Übergang zum nächsten Abschnitt ergibt.