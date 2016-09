FIFA 17: Island lehnt Zusammenarbeit mit EA ab

PC 360 XOne PS3 PS4

FIFA 17 wird am 29. September 2016 ohne die Nationalmannschaft des isländischen Verbandes KSI erscheinen. Wie nun bekannt wurde, bot EA den Verantwortlichen des Verbandes lediglich 13.500 Euro an Lizenzgebühren an, um das Überraschungsteam der Europameisterschaft 2016 im Spiel darstellen zu dürfen. Der Betrag war dem Präsidenten Geir Thorsteinsson allerdings nicht hoch genug, weswegen er das Angebot ablehnte. Ein Gegenangebot seinerseits nahm dann EA wiederum nicht an. Thorsteinsson, äußerte sich dazu wie folgt:

Sie kaufen diese Rechte und wollen sie nahezu gratis haben. Die EM hat gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft haben und viele mit uns spielen wollen. Die Kritik sollte hier klar an EA Sports gehen. Wenn man Rechte vergibt oder anbietet, sollte das immer angemessen verhandelt und faire Summen gezahlt werden. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass dies in diesem Fall fair und offen gemacht wurde.

Somit scheint ein mögliches Huh!-Klatschen am Ende eines Spiels wohl aussichtslos. EA sorgte in der Zwischenzeit aber schon für Ersatz. So dürft ihr nun mit der indischen Nationalmannschaft antreten, sollte euch jemals der Sinn danach stehen.