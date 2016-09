Deus Ex - Mankind Divided für MacOS und Linux angekündigt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Für PC, Xbox One und die PS4 wurde das Action-Rollenspiel Deus Ex - Mankind Divided (Testnote 8.5) bereits im vergangenen Monat veröffentlicht. Nun soll demnächst auch eine Umsetzung für Mac und Linux folgen. Um diese wird sich erneut der britische Publisher Feral Interactive kümmern, der auf die Entwicklung und Portierung für die besagten Plattformen spezialisiert ist und auch schon den Vorgänger Deus Ex - Human Revolution (Testnote: 9.0) portierte.

Die Veröffentlichung soll noch im Laufe dieses Jahres erfolgen. Ein genauer Release-Termin wurde vorerst noch nicht genannt. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.