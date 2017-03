Telltales Guardians of the Galaxy startet am 18. April

PC XOne PS4

Marvel's Guardians of the Galaxy - The Telltale Series - Staffel 1 - Episode 1 - Tangled up in blue ab 34,99 € bei Amazon.de kaufen.

Telltale Games hat heute den Starttermin für die Auftaktepisode zu Marvel's Guardians of the Galaxy bekannt gegeben. Demnach wird die mit Tangled up in blue benannte erste von fünf geplanten Episoden ab dem 18. April zu haben sein. Genauso wie die heute um Episode 3 erweiterte dritte Staffel von The Walking Dead (Staffel 4, wenn man die Kurzstaffel Michonne hinzuzählt) erscheint Marvel's Guardians of the Galaxy nur noch für PC, PS4, Xbox One sowie mobile Endgeräte (iOS, Android) – PS3 und Xbox 360 werden folglich nicht mehr, Nintendo-Switch-Besitzer zunächst ebenfalls nicht bedient.

Die Auftaktstaffel könnt ihr unter anderem im PlayStation Store mit einem ordentlichen für Rabatt für PS-Plus-Mitglieder für 19,19 Euro vorbestellen. Steam und Co. dürften jedoch recht bald folgen, eventuell ebenfalls mit Preisnachlässen für Frühentschlossene. Ähnlich wie bei den vorherigen Episoden-Adventure von Telltale auch, gibt es für die meisten der genannten Plattformen die (genrell teurere) Einzelkauf-Option nicht mehr. PC-Käufer auf Steam können beispielweise schon seit geraumer Zeit nur noch komplette Staffeln erwerben, während der Erwerb des Seasonpasses etwa auf Xbox One optional bleibt.