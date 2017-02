Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel Meinung

Am 23. Februar startet der deutsche Film über Gamer in den Kinos. Benjamin hat ihn bereits für euch angeschaut und verrät, weshalb sich der Abstecher ins Lichtspielhaus lohnt.

Fakten zu Offline Titel: Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel

Produktionsland: Deutschland

Produktionsjahr: 2016

Darsteller: Mala Emde, Moritz Jahn, Hannes Wegener, Ugur Ekeroglu u.a.

Regie: Florian Schnell

Kinostart: 23. Februar

Laufzeit: 87 Minuten

Ein typische Szene im Film: Karo (Mala Emde) balanciert auf einem Baumstamm, unten gibt es eine Einblendung wie in Videospielen.

Die Videospielszenen im Film stammen von Piranha Bytes, konkret aus Risen 3.

Computerfreaks im echten Leben.

Wenn Videospiele und Filme zusammenkommen, dann schrillen bei mir in der Regel die Alarm-Glocken. Denn meist handelt es sich tatsächlich um Adaptionen der Vorlage, die trotz namhafter Besetzung wie im Fall vonMachwerkinoder auch dem-Film mitr selbst mit rein qualitativ hochwertiger Umsetzung nicht über das Mittelmaß hinauskommen. Trash ist der Begriff, der mir dabei am ehesten in den Sinn kommt – allerdings meine ich das zunächst gar nicht wertend. Denn in seiner charmant-trashigen Art habe ich etwa die erstet-Verfilmung mit(den Nachnamen des Kanadiers bitte immer französisch aussprechen!) nicht bloß einmal, sondern gleich mehrfach genossen.Ende Februar schickt sich mitein neuer Streifen an, Gamer und Filmfreunde gleichermaßen an die Kinokassen zu locken. Es ist eine deutsche Produktion, als Regisseur fungiert, und mit Akteuren wie, die 2015 für die Hauptrolle inden Nachwuchspreis des Bayerischen Rundfunks erhielt, ist der Streifen alles andere als schlecht besetzt. Im Kern geht es zunächst um Spielefreaks im Online-Rollenspiel Schlacht um Utgart. Als die Handlung des mit knapp 90 Minuten erfreulich knapp gehaltenen Films beginnt, verbleiben gerade mal 90 Stunden, bis das sogenannte Ragnarök-Turnier beginnt.Heißester Anwärter auf den Thron ist in jenem Jahr Jan (), der seinem spielinternen Helden den Namen Fenris verpasst hat. Angetreten wird in Teams, wobei Jan seinem schnippischen Mitstreiter „Gotrax“ im echten Leben nie begegnet ist – wie das bei Online-Freundschaften eben so sein kann. Er selbst eifert seinem Vorbild Tristan nach, der als dreifacher Gewinner des Turniers nicht nur bei ihm Kultstatus genießt.Natürlich ist Jan ein ziemlicher Freak: im Online-Rollenspiel schlägt sich der kommende Abiturient die Nächte um die Ohren und bereitet sich während des Zockens Sandwichtoast mit Scheiblettenkäse zu, der nicht ganz aschfahl ist wie er selbst. Begrenzt verwundert ist er zudem, als ihm sein Gamer-Kumpel und Real-Life-Freund Deniz einen Pinkelbeutel in der Schule überreicht, durch den er während Ragnarök garantiert nicht vom PC aufstehen muss. Um in leere Bierflaschen zu urinieren, ist er womöglich auch einfach noch zu jung.Für das echte Leben scheint Jan nur bedingt geeignet zu sein. Das hübsche Mädchen in der Schule, das ihn um Hilfe bei ihrem streikenden PC bittet, hat zwar nicht wirklich Interesse an ihm. Die bei Jan verschwimmenden Grenzen zwischen Realität und Fiktion in Form eines imaginierten Multiple-Choice-Dialogs zeugen jedoch auch so von seiner Unfähigkeit, auf herkömmliche Weise in der echten Welt Kontakte zu knüpfen.Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel versucht allerdings keineswegs, die Spiele-Freaks zu diskreditieren oder lächerlich zu machen. Vielmehr wirkt das Ganze wie der selbstironische Blick eines Gamers auf sich selbst. Peinliche und bisweilen verstörende Momente gibt es aber dennoch. Der reichlich überzogene „Yo-Bro“-Jugendslang von Deniz in einer der ersten Szenen des Films sollte euch aber keinesfalls dazu verführen, vorzeitig den Kinosaal zu verlassen. Tatsächlich zielt Offline langfristig darauf ab, eine Balance zwischen der Bedeutung des echten Lebens und der für Gamer nicht zu verleugnenden Bedeutung ihres liebsten Hobbys herzustellen, ohne jemals mit dem erhobenen Zeigefinger zu arbeiten.Die Handlung selbst wartet mit einigen Wendungen auf. Nachdem Jans Account von seinem Ragnarök-Konkurrenten Loki gehackt wurde, versucht er, irgendwie wieder Zugang zu seinem Account zu erlangen. Genau dafür muss er zwingend ins echte Leben, sich gar quer durch unwegsame Waldlandschaften schlagen und sich den von Loki zur Real-Life-Quest aufgerufenen Verfolgern erwehren. Im Zuge seiner Account-Rettung macht er persönliche Bekanntschaft mit seinem Online-Verbündeten Gotrax, hinter dem sich mit Kora fast schon selbstverständlich eine hübsche junge Frau verbirgt. Verkörpert wird sie von der Schauspielerin Mala Emde, die mit ihrer Leistung auch in diesem Film belegt, dass der eingangs genannte ihr Nachwuchspreis kein Zufall war.Die Stärke von Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel offenbart sich allerdings weniger in der Haupthandlung, sondern vielmehr in witzig gestalteten Einzelsituationen. Um einer bedrohlichen Situation zu entfliehen, sieht Jan etwa ein Inventar wie in seinem Online-Spiel vor sich und prüft damit seine Möglichkeiten, der Lage zu entkommen. Was etwa liegt beim Zugriff auf eine Flasche Cola und die Minzpastillen in Karos vor Schreck aufgerissenem Mund näher, als beides zu einer sprudelig-klebrigen Waffe zu verbinden?Für Gamer spannend sind zudem die computergenerierten Spielszenen. Die stammen nämlich allesamt aus– die Online-Figur von Antiheld Loki etwa ist einer der Titanen aus Piranha Bytes' Rollenspiel. Und auch sollten Kenner des Spiels diverse Charaktermodelle und Schauplätze bekannt vorkommen. Piranha Bytes Kreativcheftaucht zudem mehrfach in einer Gastrolle als „Raidanführer“ in Schlacht auf Utgart auf.Wie nicht anders zu erwarten wird Jan schließlich auf eine Probe gestellt, bei der Realität und Online-Spiel miteinander in Konflikt stehen. Was ist ihm wichtiger? Der Sieg im Ragnarök-Turnier oder doch die Bindung zu Karo aka Gotrax? Wie sich Jan letztlich entscheidet, das können sich die meisten wohl denken. Die schauspielerische Leistung der Akteure und vor allem die Güteklasse der Regieleistung von Florian Schnell retten die bisweilen vorhersehbare Handlung, auch durch sehr humorvoll inszenierte Eifersuchts-Szenen, letztlich vor dem Mittelmaß.Trotz der hochwertigen, unter anderem vom bayerischen Filmfonds geförderten Produktion bleibt am Ende dennoch bloß ein Film, den man sich ohne Reue anschauen kann, der dem geneigneten Zuschauer aber kaum längere Zeit nach dem Anschauen im Gedächtnis bleiben wird. Ja, dieser Film lohnt sich gerade für Gamer, da er ihr Hobby aufgreift und persifliert, ohne die Spieler selbst oder ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigung zu verletzen und in Misskredit zu bringen.Zur Pflichtveranstaltung wird Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel jedoch nicht, auch wenn der Film in groben Ansätzen einen nicht unerheblichen Beitrag zur Anerkennung des Gamertums in der Gesellschaft zu leisten im Stande wäre. Immerhin werden Gamer hier nicht als Vollidioten dargestellt, sondern auch in all ihrer Abgefahrenheit als vollwertige Mitglieder dieser Gesellschaft, über deren Eigenheiten man lachen darf, die man allerdings nicht belächeln sollte. Aus Sicht mancher Gamer mögen auch die Gastauftritte der YouTuberundvon Bedeutung sein. Ich hätte mit jedweder Alternative eher keine Probleme gehabt.Zugegeben, das klingt alles etwas hochtrabend. Aber in Zeiten der immer noch geringen gesellschaftlichen Akzeptanz für die Videospiel-Kultur in Deutschland mit immer wieder mal aufkeimenden „Killerspiel“-Debatten, darf man den Einfluss eines Films wie Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel auch nicht unterschätzen. Allein das rechtfertigt fast schon den Kauf eines Kinotickets. Vielleicht wird sich der eine oder andere von euch beim Anschauen dieses Films peinlich berührt oder gar ertappt fühlen. Die Gefahr, dass Langeweile aufkommt, ist allerdings sehr gering.Euer Benjamin