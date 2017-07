12 Irrtümer zum Spielejournalismus Meinung

Die Geschichte des Videospieljournalismus ist gesäumt von Mythen, Irrtümern und Leuten, die sie verbreiten. Harald Fränkel nimmt sich dieses Misstandes an und kommentiert Kommentare im Auftrag der Aufklärung.

Und wer denkt, dass After Burner etwas mit Jalapeños zu tun hat...

1. Spielejournalisten bewerten Games großer Hersteller immer zu gut.



2. Meine Lieblingsspiele bewerten Spielejournalisten immer zu schlecht.

3. Spielejournalisten und Let's Player müssen Pro-Gamer sein.

4. Wenn jemand länger vom Spielejournalismus leben kann, obwohl er die härtesten Games nicht im Speedrun packt, ist was faul.

5. Spielejournalisten können Dark Souls 3 nicht so gut beurteilen wie Fans.

6. Wer eine Entlohnung für seine Arbeit als Spieleredakteur möchte, ist ein geldgeiler Hurensohn.

7. Spielejournalisten vertragen keine Kritik und betreiben Zensur, indem sie Kommentare löschen, dabei ist das nur meine Meinung!!!!!!!!!!!!!!!

8. Spielejournalisten wollen, dass sich Youtube-Konsumenten ein dilettantisches Let's Plays komplett reinpfeifen, selbst wenn wegen des Fremdschämfaktors die Augen eitern.

9. Artikel und Videos zu Spielen zu produzieren, ist kein Beruf.



10. Spielejournalisten sind dumm, weil sie bei Let's Plays Offensichtliches übersehen und den Orientierungssinn eines Nusshörnchens haben.

11. Es hilft verirrten und verwirrten Spielejournalisten weiter, wenn ihnen jemand per Youtube-Kommentar eine genaue Wegbeschreibung kredenzt.

12. Spielejournalisten müssen vor dem Aufnehmen eines Spielevideos mindestens ein Wiki oder ein Let's Play zum entsprechenden Game auswendig gelernt haben, andernfalls sind sie schlecht vorbereitet.

Verfolgt ihr die Let's Plays von GamersGlobal-Chef? Also die zuoder aktuell? Okay, besagte per Crowdfunding finanzierten Projekte an sich sind so öde, dass sogar Faultiere davongaloppieren. Viel interessanter sind die Reaktionen einiger Rezipienten. Deren Weltbild zerbröselt beim Konsum der Videos derart, dass selbst roter Sahara-Staub vor Neid erblasst. Da stellen Zuschauer plötzlich fest, dass Spielejournalisten nix draufhaben. Null. Die können gar nichts. Wahrscheinlich nicht mal atmen.Ich verstehe, dass diese Erfahrung schockierend und verstörend sein kann. Gerade für Kevin, Justin, Torben, Hendrik und wie sie alle heißen, mussten die doch erst im Jahr 2016 erfahren und verkraften, das Osterhase und Weihnachtsmann nicht existieren. Jetzt erleben sie noch, dass ihre Schreibhelden totale Gamer-Lamer sind. Hart! Na ja, wer denkt, dass der Begriff After Burner was mit Jalapeños zu tun hat und das Wort Fotzenhobel nicht im Duden steht, sondern in Hollywood-Meisterwerken wievorkommt, glaubt eben auch, dass alle Games-Redakteure über Pro-Gamer-Skills verfügen. Lange Rede, wenig Sinn, es ist ist dringend an der Zeit, die zwölf größten Irrtümer in puncto Games-Journalismus zu enthüllen. Dafür muss ich etwas ausholen.Ihr kennt das von Bekannten oder Freunden, die Spielevideos auf Youtube schauen: Sie brüllen plötzlich ihren Bildschirm an, weil der Let's Player vermeintlich unbeholfen agiert oder etwas übersieht. Interessanterweise gibt's dazu eine Forschungsarbeit der University of Massachusetts Amherst, die das Phänomen ursprünglich im Kontext mit Sportübertragungen im Fernsehen beschrieb. Hier ist ein ähnliches Phänomen zu beobachten - wenn etwa Fußballer XY hätte abspielen müssen, damit ein Tor fällt, wenn er hätte schießen müssen, damit ein Tor fällt, wenn er hätte köpfen müssen, damit ein Tor fällt, undsoweiterundsofort.Ende der 90er Jahre analysierte die Neurowissenschaftlerinvon der eingangs erwähnten US-Universität das genannte Verhalten in einer Studie und nannte es den „Punch and Judy Show“-Effect. Vereinfacht formuliert beschreibt dieser eine psychische Störung. Der Betroffene glaubt, er könne das Geschehen auf dem Bildschirm, welches ihn richtiggehend aggressiv macht, durch Zwischenrufe beeinflussen. Wobei „Punch and Judy Show“-Effect übersetzt Kaspertheater-Effekt heißt. Das passt wie Arsch auf Eimer, weil Kleinkinder gerne so etwas wie „Pass auf Kasper, hinter dir ist ein Krokodil!“ krakeelen, woraufhin der Protagonist sich umdreht und dem Reptil mit einem Baseballschläger die Fresse poliert. Hier funktioniert das mit den Kindeszurufen also, auf Youtube nicht.Weil die Geschichte des Spielejournalismus eine Geschichte voller Missverständnisse ist, räume ich jetzt mit den größten Mythen auf, wobei ich mir erlaube, einige Kommentare aus dem GamersGlobal-Youtube-Kanal und dem einen oder anderen Forum zu zitieren.Beispiel: „Klar, dass Dreck wie FIFA 17 bei euch 8.5 von 10 Punkten kriegt, da hat EA wohl wieder kräftig Geld in die Hand genommen.“Zugegeben, Electronic Arts hat im Fall der Xbox-One-Fassung vonschlappe 51 Online-Magazine weltweit bestochen, damit am Ende ein Wertungsschnitt von 84 herauskommt. Dasselbe passiert auch regelmäßig beiund allen anderen Abfallprodukten. Zu viel Schmiergeld ist zum Beispiel der Grund, warum ich heute keinen festen Job mehr brauche und mir als Privatier einen Schwarzafrikaner leisten kann, der für mich zu Hause meine Lieblingsspiele durchzockt, während ich von einem aus Kaviar gefertigten Whirlpool zusehe und lustige Pupsbläschen produziere. Außerdem muss ich als Freiberufler keine ellenlangen, polemischen Kolumnen für honorar (absichtlich kleingeschrieben) mehr verfassen. #dankeEABeispiel 1: „Dann spielt das Spiel nicht, ihr habt absolut nicht verstanden, wofür das Spiel da ist und was das Spiel bezwecken will.“Das wird Games-Journalisten immer wieder vorgeworfen, manchmal sogar, dass sie „falsch“ spielen. Das ist Quatsch! Bevor GamersGlobal einen Titel verreißt, findet eine Konferenz statt. Hier wird genau überlegt, welche Leser man diesmal so richtig ficken könnte. Am Ende sagt der Chefredakteur: Okay, heute pinkeln wir allen-Fans ans Bein (jawohl, allen dreien!) und beleidigen sie persönlich, indem wir Teil 3 mit 8.5 von 10 Punkten brutal abstrafen.Beispiel 2: „Es geht nicht um das langsame Spielen, sondern um die Unfähigkeit, einfachste Spielmechaniken zu verstehen. [...] Die Ausrede der Unvermögenden! YouTube? Ein Spiegel der Realität. Kommt jetzt wieder eine Kolumne? Vielleicht 'Warum Spieler mit normalen Reflexen und Spielvermögen stinken'?“Fan-Wünsche sind für GamersGlobal ein Befehl. Hier ist die Kolumne (nur dein Vorschlag für die Überschrift war ein bisschen zu lang).Beispiel: „Und ein bisschen Grusel, wenn man bedenkt das Menschen die so spielen, solche Games bewerten und dann noch Artikel drüber schreiben, über Design Schwächen.“Klar müssen Spielejournalisten Pro-Gamer sein! Sportjournalisten beziehungsweise -reporter haben ja auch für die Fußballnationalmannschaft gekickt (mindestens), und wer als Besamungstechniker seine Liebe zu Kühen, Schweinen und Ziegen ausleben möchte, benötigt zunächst eine Ausbildung zum Landwirt. Nein, hahaha, nur Spaß, von einem Spielejournalisten vor allem Skill zu erwarten, wäre ja so, als würde man auch von einem Youtube-Konsumenten Unmenschliches verlangen. Dass er schreiben kann oder so. Mit Kommentarverfasser-Diplom.Beispiel: „Wie hat Heinrich es in den 80ern als spieleredakteur geschafft wenn er anso heftige Probleme hat“ Dassals Ikone des deutschen Spielejournalismus gilt, ist selbstverständlich erklärbar. Der geistige Vater von Fachzeitschriften wie Power Play und PC Player und heutige US-Korrespondent mit Häuschen im kanadischen Vancouver kann weder überdurchschnittlich gut und humorvoll schreiben noch analytisch denken. Er spricht auch keineswegs fließend Englisch, und breites Games-Wissen geht ihm ebenso ab wie kreativen Ideen. Die Wahrheit ist, er hat sich hochgeschlafen. So wie das viele Besamungstechniker tun. Ähem.Beispiel: „Bin Fanboy versuche aber einen komplett neutralen Kommentar zu verfassen . [...] Das Spiel ist wahnsinnig gut designt, die spielmechanik lässt es einfach zu das man wirklich krasse Gegner auch auf lvl 5 besiegen kann. Als Belohnung für diese Leistung winken halt wirklich gute goodys wie zum Beispiel das uchikatana welches schon echt ne mega tolle Start Waffe ist. Ich konnte mich an kein Game erinnern wo die erste amtshandlung von mir war einen NPC an zu greifen der noch nicht mal in irgendeiner weise gepullt wurde. Das Game bietet einem die Krönung und höchste weise der Motivation.“Danke für diesen Versuch.Beispiel: „welche vollspackos haben dem typen geld gegeben damit er den dreck spielen tut? arme menschheit du bist verloren.“Übersetzt bedeuten tut dieser Kommentar bedeuten tun: Ich schaue jetzt lieber den Livestream von Gronkh, der Let's Plays wenigstens noch aus Spaß macht, und spende ihm 500 Euro.Beispiel 1: „drei spastis mit dummen mützen lol löscht euch ihr aidsclownz“Beim Thema Löschen möchte ich noch mal ausdrücklich betonen, dass GamersGlobal konstruktive Kritik wie deine natürlich stets stehenlässt.Beispiel 2: „Das ist Langers Arroganz, so wie er auch gerne mit Kritik umgeht. Nur er hat recht und alle anderen sind Hater. Wird an dieser Stelle auch wieder deutlich, was für einen ekligen Charakter dieser Mensch haben muss. Man merkt auch, wie eingeschüchtert die anderen zwei sind. Insgeheim denken die sich doch auch, was für ein Spasti das ist.“ oder, zum letzten Mal: Schreibt nicht ständig Kommentare unter Pseudonym!Zuschauer bei, Folge #2: "Das tut einfach weh beim Zusehen. Da hab ich eigentlich von einem Spielemagazin mehr erwartet."Derselbe Zuschauer, Folge #5: "Spätestens im dritten Gebiet ist finito, wenn ich schon sehe, wie unbeholfen du dich im Tutorialgebiet bewegst."Na also, der Typ von der Russen-Mafia und sein Rutschnoi-Protiwotankowy-Granatomjot-Panzerabwehr-Granatwerfer an deiner Stirn haben dich ja doch überzeugt, weiterzugucken, auch wenn es unerträglich ist.Beispiel: „Tja, wenn man keine Lust hat, wirklich zu arbeiten, muss man sich halt etwas einfallen lassen, um an Geld zu kommen.“Genau! Wenn die Schreiberlinge was Ordentliches gelernt hätten, bräuchten sie auch keine drei Minijobs. #dankePeterTauberBeispiel: „Boah, Jörg stellt sich aber auch wieder gewohnt blöd an. Wie lange er braucht, zu peilen, dass die blauen Teile ungeschützt sind... -.-“Es kann natürlich keinesfalls sein, dass die Verpeiltheit darin begründet liegt, dass der Vortragende gleichzeitig spielen und einigermaßen sinnvoll kommentieren muss. Die Wahrheit: Besonders Spieleredakteure verfügen über einen extrem niedrigen IQ. Die sind so was von hohl, die schwimmen sogar in Milch. Außerdem glauben sie, der Brille-auf-und-ab-Trick bei Clark Kent aka Superman würde in der Realität ebenso funktionieren wie die Verwandlung von Bruce Banner in den Hulk, ohne dass ein gigantischer grüner Pimmel durch die Gegend baumelt. Is' doch logisch, dass alle Klamotten wegplatzen, nur nicht die Hose.Beispiel: „Du hast eine wichtige Abkürzung übersehen, vor der Förderbandzentrale links über die beiden Rohre und dann dahinter. [...] Ich verstehe nicht, warum du die Abkürzungen nicht öffnest. Du kannst die vergitterten Türen einschlagen. Z. B. in dem schmalen gelben Gang beim Fahrstuhl.“Wie war das? Erst geradeaus, dann links, an der nächsten Kreuzung links, den Berg runter, durch den Wald, am See vorbei? Der Punkt ist: Bei einem Youtube-Video handelt es sich nicht um eine Liveübertragung, insofern bitte nicht böse sein, wenn der Let's Player nicht sofort umgehend augenblicklich und blitzartig reagiert, umkehrt und den neuen Weg beschreitet. Sein Fehler. Er stellt sich wieder blöd an.Beispiel: „Plan los im Weltall trifft es wohl am besten schaut vielleicht mal wenigstens eine folge bevor ihr sowas macht“Na aber hallo, wo kämen wir denn auch hin, wenn man einfach mal spielen möchte? Ausprobieren. Selbst was rausfinden. Blödsinn treiben. Spielen im Wortsinne von spielen quasi, ohne im Hinterkopf zu haben, dass einen der Sandkastenkumpel aufgrund mangelhafter Leistung auslacht. Neee, ich versteh das, das geht gar nicht! Hab erst kürzlich meinen fünfjährigen Sohn Luke bei einer Autobahnraststätte ausgesetzt, weil er im kooperativen Modus vonständig den Flow störte. Er hat als Iceman immer wieder meine Spielfigur eingefroren und sich dabei scheckig gelacht, statt mit mir das nächste Rätsel zu lösen. Die kleine miese Kröte!So, feddich.Zuletzt die Anmerkung, dass ich in dieser Glosse einen irrsinnig lustigen Gag versteckt habe. Wer ihn als Erster erkennt, benennt und den anderen Lesern erklärt, gewinnt als Preis einen beleidigenden Freikommentar, der nicht gelöscht wird - unter einem Artikel seiner WahlIch wünsche viel Erfolg, schönes Leben noch!Euer Harald Fränkel