Thimbleweed Park Interview

Wir haben den Schöpfer von Monkey Island zu seinem neuen Adventure, Indie-Spielen, Kickstarter und vielem mehr befragt.

"Ich bin überhaupt kein Fan von VR"

"Adventure-Spiele haben Zukunft"

Was Ron Gilbert mit dieser Geste im Interview Nachdruck verleihen wollte, wissen wir leider nicht mehr.

"Heute brauchst du etwas wirklich Gutes zum Kickstarter-Erfolg"

Ron Gilbert ist kein Fan von VR, dafür aber von 8-Bit-Pixelgrafik.

Ob wir Edna wohl anrufen können? Und ob wir das können!

"Beim nächsten Spiel verzichte ich auf Kickstarter"

Thimbleweed Park strotzt nur so vor Anspielungen auf Adventure-Klassiker. Der Mann rechts hinter der Bar sieht nicht zufällig wie Dave Miller aus Maniac Mansion aus. Benzin für die Kettensäge im Inventar dürfte es auch keins geben...

Mit Schiebermütze und Filzmantel betritt er die heilen Hallen der GamersGlobal-Redaktion. 53 Jahre wurde er am 1. Januar 2017 alt – aber der Entwickler von Spielen wie Maniac Mansion (Report ) undist kein bisschen müde geworden. Im November 2014 startete Entwickler-Urgestein, der bereits 1985 Programmierer von Lucasfilm Games' Klassikerwar und sich vor ein paar Jahren mit The Cave (im Test: Note 8.0 ) in alter Stärke wieder zurückmeldete, eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter zu seinem ProjektGemeinsam mit alten Wegbegleitern wieundgelang ihm erfolgreich die Finanzierung seines geistigen Erben zu Maniac Mansion. Allerdings kommt Thimbleweed Park gänzlich ohne Dead Ends aus, nicht aber ohne unzählige Referenzen auf die Klassiker des Genres. Bei seinem Besuch in der Redaktion haben wir die Gelegenheit genutzt, ihn zu seinem aktuellen Spiel, aber auch vielen anderen Themen und Trends in der Computer- und Videospielebranche zu befragen.Welches Point-and-Click-Adventure hast du zuletzt gespielt und wie fandest du es?Letzte Woche, ein kleines 8-Bit-mäßiges Point-and-Click-Adventure. Das war ganz cool.Milkmaid gibt es ja auch für iOS. Du hast Mobile-Titel mal als zukunftsträchtigen Markt für Spiele bezeichnet. Wie siehst Du das heute, welche sind die aktuell wichtigsten Trends in der Spieleindustrie?Ich mag immer noch Mobile-Games und spiele viele von ihnen. Allerdings keine Adventure-Spiele und so. Die Spiele ich lieber am PC. Was die Trends angeht, ist VR natürlich einer. Ich bin überhaupt kein Fan davon.Wird VR deiner Meinung nach Erfolg haben?Ich glaube nicht, dass es großen Erfolg haben wird. In 20 oder 25 Jahren sieht das vielleicht anders aus. Ich denke, es ist einfach noch zu früh dafür, im Moment nutzen das nur die ganz Frühentschlossenen. Diese riesige Maske über den Kopf zu ziehen, das ist etwas, zu dem die gewöhnlichen Spieler nicht bereit sind.Adventure-Spiele sind aber auch nicht die Zukunft, oder?Dem würde ich nicht ganz zustimmen. Es gibt eine ganze Reihe von Spielen, die ich als Adventure-Spiele bezeichnen würde. Zum Beispiel das, was Telltale macht. Von diesen Spielen verkaufen sie Millionen Einheiten. Auch Spiele wiewürde ich als Adventure-Spiele betrachten, und davon wurden auch beinahe eine Million Kopien verkauft. Ich denke also, es gibt da eine ganze Reihe von Spielen mit narrativem Fokus, für die es ziemlich gut läuft. Bei klassischen Adventures sieht das gewiss etwas anders aus…Mit Thimbleweed Park hattest du allerdings großen Erfolg auf Kickstarter. Wie wichtig waren und sind dein Name sowie wie die von Gary Winnick und David Fox für den Erfolg von Thimbleweed Park?Ich denke, bekannte Namen haben einen sehr großen Einfluss auf den Erfolg. Ohne die richtigen Namen hinter diesem Projekt wäre es bedeutend schwieriger geworden.Bei Kickstarter scheitern heute mehr Finanzierungen als zum Boom nach. Ist die große Zeit des Crowdfundings vorüber?Die Zeit, in der mehr oder weniger jede Crowdfunding-Kampagne ihr Finanzierungsziel erreichen konnte, sind vorbei. Die Zeiten fürs Crowdfunding an sich aber nicht. Aber um erfolgreich zu sein, musst du einen Haken haben, etwas das wirklich sehr interessant ist und was das Spiel einzigartig macht. Klar ist das nicht einfach. Das ist vergleichbar mit der Spieleentwicklung in der frühen Phase des Mobile-Gamings oder der Veröffentlichung auf Steam. Das war ein bisschen so wie „du kannst alles rausbringen und damit Geld verdienen“. Heute muss man etwas richtig Gutes liefern, um sich durchzusetzen. Bei Kickstarter ist es eben dieser Haken, dieses besonders reizvolle Element, das du brauchst, damit es funktioniert.nimmt eine reine Textübersetzung von Thimbleweed Park für den deutschen Markt vor. Wie stehen die Chancen, auf eine deutsche Sprachausgabe?Es sind 16.000 Dialogzeilen. Es wäre zu teuer, das umzusetzen. Ich kann zudem kein Deutsch und wäre nicht in der Lage, da die Dialogregie zu machen.Gibt es nicht vielleicht potenzielle Partner in Deutschland, die das in Angriff nehmen und sogar finanzieren könnten, so ähnlich wie Daedalic es beigetan hat?Aktuell nicht. Aber wenn es diese Möglichkeit gäbe, würden wir sie wohl nicht ausschlagen.Würdest du nach Thimbleweed Park erneut Kickstarter in Erwägung ziehen? Oder vielleicht auch eine anderen Crowdfunding-Plattform wie Fig, auf diezuletzt beisetzte?Ich weiß nicht, ob es noch einmal eine Kickstarter-Kampagne machen würde, wohl aber nicht sofort. Ich denke, dass ich beim nächsten Spiel, das ich machen will, auf Kickstarter verzichten würde. Aber ich weiß nicht, was am Ende der Straße wartet.Wie stark beeinflusst das Crowdfunding die Vision von einem Spiel mit Stretchgoals und Co.?Dadurch ändert sich nicht wirklich viel. Als wir die Kickstarter-Kampagne zu Thimbleweed Park gestartet haben, standen die Stretchgoals bereits alle fest. Alles war ins Spielkonzept integriert. Es war klar, dass wir es nur durch Erreichen des Finanzierungsziels umsetzen können, und die Stretchgoals waren dann alles zusätzliche Sachen wie Sprachausgabe oder Umsetzungen für iOS und Android. Die Stretchgoals sind einer der Schlüssel zum Erfolg beim Crowdfunding. Deshalb muss man sie sorgfältig planen. Du kannst nicht einfach irgendwelche Stretchgoals anbieten ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie viel Geld deren Umsetzung kostet. Du musst also Sorge dafür tragen, dass du ausreichend hohe Beträge ansetzt, um sie ins Spiel integrieren zu können.