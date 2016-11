Natural Disasters: Mehr Pfiff für Cities Skylines Interview

Multikulti: Eine Österreicherin im Dienste des schwedischen Publishers Paradox wird von einem Deutschen auf Englisch zu einem finnischen Spiel interviewt. Es geht um Cities Skylines und das bald erscheinende Addon.

Cities Skylines schlug im März 2015 ein wie eine Bombe – auch wenn sich nicht jeder Kritiker der allgemeinen Das-ist-ein-Hit-Meinung anschließen wollte (



Auch von offizieller Seite gab es bereits eine ganze Reihe kostenloser und kostenpflichtiger Zusätze, namentlich After Dark, Snowfall, Landscaping, Match Day und das Content Creator Pack – Art Deco. Am 29.11. erscheint nun Natural Disasters, zusammen mit einem kostenlosen Update namens Scenario Editor, das differenzierte Sieg- und Niederlagen-Bedingungen in Cities Skylines einführt. Beides zusammen könnte das ins Aufbauspiel einfügen, was einigen Spielern nach wie vor fehlt: echte Herausforderung über das geschickte Bauen hinaus.



Das Städte-Aufbauspiel stammt vom finnischen Zwölfmann-Studio Collossal Order, die vorher mit mittelprächtige Verkehrssimulationen von sich reden gemacht hatten. Die Rechte an der Serie aber hält Paradox, der schwedische Publisher/Entwickler für Computer-Strategiespiele. Wir sprachen exklusiv mit Sandra Neudinger, Brand Manager für Cities Syklines.



schlug im März 2015 ein wie eine Bombe – auch wenn sich nicht jeder Kritiker der allgemeinen Das-ist-ein-Hit-Meinung anschließen wollte ( GG-Test: 7.0 ). Doch unbestritten hat es sehr viele Fans gefunden, die auch die offene Struktur fleißig nutzen, um bis heute zehntausende Zusätze (von einzelnen Gebäuden bis zu hochdetaillierten Maps zu existierenden Städten) zu stricken.Auch von offizieller Seite gab es bereits eine ganze Reihe kostenloser und kostenpflichtiger Zusätze, namentlichund das. Am 29.11. erscheint nun, zusammen mit einem kostenlosen Update namens Scenario Editor, das differenzierte Sieg- und Niederlagen-Bedingungen in Cities Skylines einführt. Beides zusammen könnte das ins Aufbauspiel einfügen, was einigen Spielern nach wie vor fehlt: echte Herausforderung über das geschickte Bauen hinaus.Das Städte-Aufbauspiel stammt vom finnischen Zwölfmann-Studio Collossal Order, die vorher mit mittelprächtige Verkehrssimulationen von sich reden gemacht hatten. Die Rechte an der Serie aber hält Paradox, der schwedische Publisher/Entwickler für Computer-Strategiespiele. Wir sprachen exklusiv mit, Brand Manager für Cities Syklines.

Interview mit Sandra Neudinger, Brand Manager



Sandra Neudinger stand uns zu Cities Skylines plus Addons Rede und Antwort. GamersGlobal: Cities Skylines ist eines der erfolgreichsten Paradox-Produkte überhaupt, richtig?



Neudinger: Ja, auf jeden Fall, zumindest für die Publishing-Seite von Paradox. Es ist außerdem ein Produkt, das Paradox für viele Leute erst bekannt gemacht hat. Wir haben vorher vor allem Hardcore-Spieler angesprochen. Als wir Cities Skylines veröffentlichten, bemerkten wir, das eine Vielzahl ganz neuer Spieler zu uns kam, auf der ganzen Welt. Sie verhalten sich anders als die uns bekannten Spieler, die Community verhält sich anders. Es gibt da sehr viel Fröhlichkeit und Freundlichkeit. Es ist sehr interessant! Gleichzeitig gibt es Ähnlichkeiten zu unseren bestehenden Communities: Die Skylines-Spieler sind sehr engagiert und begeistert, und kreieren eine Menge Content.



GamersGlobal: Cities Skylines war ja von Anfang an darauf ausgelegt, sehr gut modbar zu sein.



Neudinger: Ja. Bis heute sind 97.000 Mods dazu erschienen im Steam Workshop...



GamersGlobal: ... wobei das oft nur ein einzelnes Gebäude ist...



Neudinger: ... aber es ist dennoch eine Mod. Und das zählt, denn der Spieler trägt damit zum Spiel bei und zu seinem Wachstum : Cities Skylines ist eines der erfolgreichsten Paradox-Produkte überhaupt, richtig?: Ja, auf jeden Fall, zumindest für die Publishing-Seite von Paradox. Es ist außerdem ein Produkt, das Paradox für viele Leute erst bekannt gemacht hat. Wir haben vorher vor allem Hardcore-Spieler angesprochen. Als wir Cities Skylines veröffentlichten, bemerkten wir, das eine Vielzahl ganz neuer Spieler zu uns kam, auf der ganzen Welt. Sie verhalten sich anders als die uns bekannten Spieler, die Community verhält sich anders. Es gibt da sehr viel Fröhlichkeit und Freundlichkeit. Es ist sehr interessant! Gleichzeitig gibt es Ähnlichkeiten zu unseren bestehenden Communities: Die Skylines-Spieler sind sehr engagiert und begeistert, und kreieren eine Menge Content.: Cities Skylines war ja von Anfang an darauf ausgelegt, sehr gut modbar zu sein.: Ja. Bis heute sind 97.000 Mods dazu erschienen im Steam Workshop...: ... wobei das oft nur ein einzelnes Gebäude ist...: ... aber es ist dennoch eine Mod. Und das zählt, denn der Spieler trägt damit zum Spiel bei und zu seinem Wachstum



GamersGlobal: Über die beiden ersten Spiele von Colossal Order, Cities in Motion und



Neudinger: Sie gingen mehr ins Detail als Cities in Motion, man musste mehr von Hand erledigen. Aber sie waren gerade in Deutschland sehr beliebt. Alle drei Spiele sind in Deutschland enorm populär.

: Über die beiden ersten Spiele von Colossal Order,und Cities in Motion 2 (im Test: Note 4.5) , kann man geteilter Meinung sein.: Sie gingen mehr ins Detail als Cities in Motion, man musste mehr von Hand erledigen. Aber sie waren gerade in Deutschland sehr beliebt. Alle drei Spiele sind in Deutschland enorm populär.

"Deutschland mag es anscheinend, Dinge zu managen"



GamersGlobal: Ja, wir lieben es anscheinend, Städte hochzuziehen und Verkehr zu organisieren.



Neudinger: Deutschland mag es anscheinend, Dinge zu managen...





GamersGlobal: Es gibt uns ein Gefühl der Kontrolle, das ist bestimmt sehr wichtig für uns. Aber zurück zu Cities Skylines: Seit März 2015 hat es zig Addons und DLCs gegeben, darunter das Content Creator Pack.



Neudinger: Wir haben so viele talentierte Modder da draußen, und wir wollen nicht nur ihre Arbeit nutzen, sondern ihnen auch etwas zurückgeben. Und die besten Mods stärker herausstellen. Denn wenn sie mit uns zusammenarbeiten, gibt ihnen das einen guten Ruf, verhilft ihnen vielleicht sogar zu einem Job in der Spielebranche.



GamersGlobal: Das am Dienstag erscheinende Addon Natural Disasters scheint ins das Spiel einzufügen, was bereits das allererste Sim City von vornherein hatte: Katastrophen, um das Spiel spannender zu gestalten.



Neudinger: Ja, aber Naturkatastrophen.



GamersGlobal: Aber kein UFO?



Neudinger: Bitte? Ach so, nein kein UFO. Naturkatastrophen kommen überall vor in der Welt, und auch in Cities Skylines sollen sie eine Rolle spielen: Bei der Planung einer Stadt ebenso wie für den Fall, dass sie eintreten. Wir haben sieben Disasterarten: Es gibt Überflutungen oder, wenn sie größer sind, eine Tsunami-Katastrophe. Der Unterschied liegt darin, wie hoch das Wasser steigt. Wenn es zu hoch steigt, kann es Gebäude zerstören. Außerdem gibt es Erdbeben, schwere Stürme, Waldbrände, sich auftuende Erdlöcher, Tornados und einen Meteor-Einschlag.



Anzeige