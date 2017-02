"Mass Effect hat den Action-Aspekt immer stärker betont" Interview

Im Interview befragen wir Producer Fabrice Condominas zu Biowares Science-Fiction-Rollenspiel aus und erfahren mehr über Sex, Kampfsystem, moralische Entscheidungen und mögliche Pläne für Baldur's Gate 3.

Mass Effect - Andromeda ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

"Bedeutsame Entscheidungen und allein tragfähige Story"

Fabrice Condominas nach dem Interview mit Benjamin.

Held oder Heldin: Ihr spielt als Sara Ryder oder als ihr Burder Scott.

"Die Romanzen sind erwachsener als in den Vorgängern"

"Die Fans wollen eine Mehrspieler-Modus"

Anzeige

Der erste Teil der-Trilogie zählt für Fans atmosphärisch und inhaltlich als der bislang beste Teil der Reihe.bildet nachundnun so etwas wie einen Neubeginn der Science-Fiction-Reihe, gut 600 Jahre nach dem letzten Abenteuer von Commander Shepard. Eine neue, bislang unbekannte Galaxie, ein neuer Held und neue Wegbegleiter sollen die Faszination von einst wieder vollständig zurückbringen.Wir haben uns mit Producerüberunterhalten. Im Interview widmen wir uns Themen wie der Simplifizierung der Party-Systems, den moralischen Entscheidungen, die der Spieler im Laufe seiner langen Reise treffen muss oder auch den Romanzen im Spiel, die diesmal „erwachsener“ ausfallen sollen als zuletzt.Mass Effect - Andromeda ist als Start in ein neues Abenteuer im Mass-Effect-Universum vorgesehen. Können wir also davon ausgehen, dass es am Ende einen großen Cliffhanger zur Fortsetzung gibt oder wird die Handlung in sich abgeschlossen sein?Beides. Anders als bei der Mass-Effect-Trilogie haben wir nicht fest geplant, wie viele Teile es geben wird. Gibt es nur zwei, drei, fünf, zehn, fünfzehn? Wir konzentrieren uns darauf, dass jedes Abenteuer eine packende Erfahrung bietet und für sich alleinstehen kann. Wir haben schlichtweg nicht entschieden, ob die Geschichte der einzelnen Charaktere fortgeführt werden.Das ist möglich, aber nicht gewiss. Wir bauen die Spiele so auf, dass du beides hast: Sehr bedeutsame Entscheidungen und eine allein in sich tragfähige Geschichte. Wir haben zudem diesmal den Ansatz gewählt, dass man nach dem Abschluss der Haupthandlung weitermachen kann. Du kannst also wieder zurückgehen, Planeten erforschen und mehr über die Spielwelt und die neue Galaxie herausfinden. Es wird also kein Ende in der Form geben, wie es in den Vorgängern der Fall war.Gibt es bloß ein Ende oder verschiedene Möglichkeiten, wie die Geschichte zum Abschluss kommt?Das kommt drauf an, was du unter verschiedenen Enden verstehst. Deine Entscheidungen spielen eine Rolle und werden sich im Ende natürlich widerspiegeln.Also ähnlich wie inmit zusammengestückelten Videosequenzen?Nun, deine Entscheidungen werden die Geschichte verändern.Es gab im Vorfeld Gerüchte, man könne sein Savegame aus den vorherigen Spielen in Mass Effect - Andromeda importieren. Gibt es diese Funktion und falls ja, kannst etwas über die Tragweite der Auswirkungen auf Spielwelt und Story verraten?Einen solchen Savegame-Import wird es nicht geben. Es gibt ein System im Spiel, das Mass Effect Hub, in dem die Vorgeschichte thematisiert wird, aber Entscheidungen übernehmen kann man nicht.Im Spiel gibt es verschiedene Fraktionen. Auf traditionelle Weise anschließen kann ich mich ihnen aber nicht, oder?Im Rahmen deiner Entscheidungen kannst du im Spiel verschiedene Allianzen schmieden und dich mit dieser oder jener Gruppe verbünden.Aber im klassischen Sinne anschließen kann ich mich nicht?Nein, das geht nicht.Und es wird sicher Dinge geben wie „Verbünde ich mich mit Fraktion A, hasst mich Fraktion B“…In jedem Fall, die Fraktionen sind untereinander ja oft verfeindet oder wenigstens uneins.Die sogenannten Romanzen gab es bereits im ersten Mass Effect, zuletzt waren auch homosexuelle Beziehungen möglich. Geht Mass Effect – Andromeda in dem Bereich noch einen Schritt weiter?Du kannst es bald selbst rausfinden.Ach komm‘, Butter bei die Fische…Nun, du wirst in Mass Effect - Andromeda definitiv dasselbe Ausmaß von potenziellen Romanzen haben. Ich denke, die Romanzen fallen etwas erwachsener aus als in der Trilogie. Es gibt dieselbe Bandbreite an Beziehungen (heterosexuell, homosexuell, Mensch-Mensch und Mensch-Alien-Verbindung, Anm. d. Redaktion), aber mehr Möglichkeiten abseits des Sex selbst.Wenn du beispielsweise jemanden betrügen willst, wird es eine Reaktion darauf geben. Du kannst einen One-Night-Stand haben, all solche Elemente sind drin. Konkrete Details verraten möchte ich nicht. Welche Aktionen was triggern oder eben nicht, das soll der Spieler selbst rausfinden.Du sagtest, die Romanzen seine „erwachsener“ als in der Trilogie. Umfasst das auch Nacktheit in den Sexszenen, die diesbezüglich bislang ja nichts zeigen?Sagen wir es mal so: Die ESRB (die US-Freigabeinstanz, Anm. d. Redaktion) hat uns die „Full Nudity“-Freigabe erteilt. Das dürfte die Frage womöglich schon beantworten.Mass Effect – Andromeda wird wie die letzten beiden Teile über einen Mehrspieler-Modus verfügen. Die meisten Spieler würden wohl eher darauf als auf die Solokampagne verzichten. Weshalb also Zeit und Geld in den Multiplayer-Part investieren?Der Mehrspieler-Modus in Mass Effect ist seit seiner Einführung sehr populär. Es gibt nach all den Jahren auch heute immer noch Leute, die den Multiplayer von Mass Effect 3 spielen. Der Mehrspieler-Modus stellt zudem eine Möglichkeit dar, deine Mass-Effect-Erfahrung mit deinen Freunden in einem narrativen Kontext zu teilen – und kannst dort zudem als Alien spielen. Unsere Fans sagten uns, dass sie unseren Mehrspieler-Ansatz sehr mögen und ihn in Andromeda gerne wiederhaben wollten. Wir sind froh, ihn im Spiel zu haben.