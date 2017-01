"Keines unserer Spiele kommt perfekt raus" Interview

In Stockholm trafen wir uns mit Thomas Johansson und Martin Anward von Paradox Interactive, um über die Firma im Allgmeinen, Stellars im Besondern und Strategie-KI im Speziellen zu sprechen.

Stellaris ab 34,26 € bei Amazon.de kaufen.

Interview mit Paradox

Viel Zeit schenkten uns Martin Anward (links) und Thomas Johansson.

Anzeige

In Europa Universalis 4 könnt ihr jedes Land respektive große Fürstentum der (damaligen) Erde spielen.

Paradox Interactive hat sich seit 1999 vom kleinen nordischen Studio zu einem wichtigen Spezial-Publisher für Strategie- und Rollenspiele gemausert – heute erwirtschaften etwa 200 Mitarbeiter rund 60 Millionen Euro Jahresunsatz. Wir haben mit, dem Chef der Entwicklungsabteilung PDS (Paradox Development Studio), und, dem Game Director vonund KI-Spezialist, gesprochen.Martin, du hast nach dem Release von Stellaris den Posten des Game Directors übernommen. Wie kam es dazu?Wir haben gemerkt, dass ein Game Director nicht für mehrere Projekte zuständig sein sollte. Es ist ein sehr zeit- und hirnintensiver Job, du musst wissen, was anliegt, wo das Spiel hinsoll. Das gilt umso mehr für verschiedene Spiele gleichzeitig. Und so bin ich befördert worden, nach Release.Gratulation dazu! Diese Nach-Release-Entscheidung scheint mir irgendwie zu der Eigenheit von Paradox zu passen, die eigenen Spiele nicht in fertigem Zustand herauszubringen. Gerade Stellaris hatte diverse Probleme, auch bei der KI. Nach drei Wochen gab es den ersten großen Patch mit mehr als 150 Korrekturen. Würdet ihr meiner Beobachtung zustimmen, dass eure Spiele teils schlicht nicht fertig sind? Ist das sogar Teil eures Plans?Was das „nicht fertig“ anbelangt: Ich glaube nicht, dass es so etwas wie fertige Spiele heute noch gibt. Wir haben Spiele, die seit acht Jahren im Markt sind, und sich immer weiter verändern. Man kann gerne darüber sprechen, ob ein Produkt bei Release in einem guten Zustand ist, ob es zu viele Bugs hat. Wir hätten bei Stellaris gerne weniger Bugs und mehr Features gehabt zum Release. Aber manchmal gibt es einen Punkt, an dem du merkst, das Spiel muss jetzt veröffentlicht werden.Aus finanziellen Gründen? Oder eher in der Bedeutung von, „Wenn wir es jetzt nicht rausbringen, verbeißen wir uns zu sehr darin“?Das hat nicht so sehr finanzielle Gründe als vielmehr die Erkenntnis: Wir müssen irgendwann raus damit, wir können nicht ewig daran herumdoktern.Es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, unfertige Spiele zu veröffentlichen. Wir denken, dass sie eine gute Qualität haben. Aber es muss irgendwo einen Punkt geben, an dem wir sagen: Jetzt können wir unsere Fans damit spielen lassen. Außerdem unterstützen wir unsere Spiele noch sehr lange nach Release. Und das wissen unsere Fans: Dieses Spiel wird über viele Jahre hinweg gepflegt werden. Das Spiel, das du zum Launch kaufst, ist nicht das Spiel, das du in zwei Jahren haben wirst.Die schiere Zahl an Addons und DLCs für Europa Universalis 4 ist beeindruckend…Unsere Art der Produktpflege rührt von unseren frühen Anfängen. Damals hatten wir noch keine DLC. Aber manchmal hockte sich ein Designer übers Wochenende hin und kam am Montag mit einem neuen, coolen Feature für ein erschienenes Spiel ins Büro. Und jetzt haben wir die digitale Distribution, und machen im Prinzip immer noch dasselbe, nur gibt es jetzt einen Terminplan dafür. Und wir brauchen keine Disketten mehr. Plötzlich gab es einen Business Plan für so etwas. Denn die Leute wollen ja weiterspielen! Sie spieltennoch Jahre nach Release. Und immer wieder mal kam ein Patch mit einem neuen Feature, oder mit der Lösung eines alten Problems. Und so kamen wir dazu, Erweiterungen fest zu planen. Wir experimentierten damit bei, beigeschah es dann organisiert, und abgehörten Erweiterungen zum Plan. Dieser Plan ist: Wir machen das beste Spiel, das wir können. Und nach Release machen wir weiter damit. Unsere Fans vertrauen uns, dass wir nicht aufhören werden, das Spiel zu entwickeln.Eine beängstigende Vorstellung: Immer weiter entwickeln, nie fertigwerden…Aber wir werden niemals fertig! Wenn wir unser eigenes Spiel spielen, und plötzlich keine Notizen mehr machen, erst dann kommen wir der Fertigstellung nahe. Doch dann merkst du: Ich möchte dieses Feature einbauen! Oder das hier noch verbessern! Nur redest du dann über vier Monate Entwicklungszeit dafür. Das passt einfach nicht mehr in die Zeitplanung eines normalen Projekts. Aber mit unserem Modell funktioniert das, wir können das einplanen. Nicht für die nächste Erweiterung vielleicht. Aber für die übernächste!Auch wenn manche DLCs zu EU4 nur neue Truppengrafiken oder Musikstücke bringen, gibt es doch acht oder neun richtig große. Selbst euren größten Fans scheint es schwer zu fallen, die DLCs noch auseinanderzuhalten. Manche führen Dinge ein, die spätere Addons dann wieder relativieren. Ist das nicht wahnsinnig kompliziert, auch für euch?Wir sehen das als kontinuierliche Entwicklung mit dem Ziel, das Spiel immer weiter zu verbessern. Wir versuchen dabei immer, die Dinge, die das grundsätzliche Spiel verbessern oder ausbalancieren in die kostenlosen Updates zu packen, und zusätzliche spannende Sachen in die DLC zu packen. EU4 wird besser dadurch! Und es ist ja nicht so, dass wir die Leute zwingen, die DLC zu kaufen, so funktioniert das nicht. Wir arbeiten an dem Spiel, sodass die Fans es weiterhin mögen, und dann kaufen sie auch DLC dafür.Was du gerade meintest, von wegen Addon 1 führe Dinge ein und Addon 2 mache sie wieder rückgängig: Das machen wir nur bei den kostenlosen Features, nicht bei den kostenpflichtigen.Aber es kann schon sein, dass die Leute das teilweise verwechseln, also ob ein Feature durch einen Patch oder einen DLC eingeführt wurde. Das lese ich nicht selten in Steam-Reviews, so von wegen: „Ich habe den DLC mit diesem Feature gekauft, und jetzt haben sie es rausgenommen!“