Resident Evil 7 Walkthrough Guide

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalWillkommen in der Familie! Und bei unserer Komplettlösung zu. Der neue Ableger der Horror-Reihe geht zurück zu seinen Wurzeln und besinnt sich auf den Grusel und weniger auf die Action – findet aber außerdem erstmals in Egosicht statt, was das Erlebnis noch intensiver macht, vor allem in Virtual Reality. Wir führen euch auf den nächsten Seiten durch das mysteriöse Haus der Baker-Familie, lösen Rätsel, sammeln wichtige Items und geben euch sonst noch alles Nötige auf den Weg, um Resident Evil 7 zu meistern.In Resident Evil 7 übernehmt ihr die Rolle von Ethan, einem Mann, dessen Frau vor drei Jahren unter seltsamen Umständen verschwunden ist. Doch nun meldet sie sich wieder und will von ihm gerettet werden. In unserem umfangreichen Test zu Resident Evil 7 lest ihr, ob der Sprung zurück zu alten Tugenden der Serie geglückt ist.Wie immer gilt: Habt ihr Tipps und Tricks zu Resident Evil 7 parat oder findet ihr besonders tolle Items während des Spielens, teilt uns dies in den Kommentaren mit. Die besten Bemerkungen werden mit einem Eintrag in der Komplettlösung zu Resident Evil 7 und XP belohnt. Unsere allgemeinen Tipps zum Spiel findet ihr auf dieser Seite, danach folgt die Komplettlösung. Und nun: Frohes Gruseln!