Final Fantasy XV: Walkthrough Guide

Version 1: In der ersten Version des Walkthroughs zu Final Fantasy XV geben wir euch die ersten Missionen des Anfangskapitels an die Hand. Zudem zeigen wir euch wichtige Tipps, die euch Kämpfe erleichtern, mehr Fertigkeitenpunkte einbringen und die Fortbewegung erklären. In den kommenden Updates wird dies alles erweitert.



Willkommen zu unserem Walkthrough von Final Fantasy XV. Auf den folgenden Seiten des Guides führen wir euch durch die große Kampagne des Rollenspiels und zeigen euch, wie ihr alle Bosse im Handumdrehen erledigt. Zudem geben wir euch hilfreiche Tipps und Tricks an die Hand, mit denen ihr nicht nur die ersten Stunden von Final Fantasy XV leichter übersteht.



Final Fantasy XV erzählt die Geschichte des jungen Prinzen Noctis und seiner Gefährten Prompto, Ignis und Gladio. Diese begeben sich auf den Weg, um die Angetraute des Prinzen zu treffen und die Ehe zu schließen. Währenddessen trifft sich der aktuelle Regent Regnis mit den Gesandten von Niflheim, um Frieden zwischen den verfeindeten Nationen zu schließen. Doch schon bald zeigt sich, dass die Pläne der Charaktere nicht so verlaufen, wie sie es sich wünschen.



Wie immer dürft ihr natürlich auch eure besten Tipps und Tricks zu Final Fantasy XV in die Kommentare posten. Wir sammeln diese und veröffentlichen sie anschließend in einem Update, das euch XP einbringt.



Allgemeine Tipps und Trick zu Final Fantasy XV

Auf dieser Seite geben wir euch erst einmal wichtige Tipps und Tricks zu Final Fantasy XV. Wie immer seid auch ihr aufgerufen, eure Hinweise in die Kommentare zu posten. Die besten Einsendungen fügen wir mit in unseren Guide ein.



Wichtiger Tipp, bevor es losgeht

Das Tutorial ist wirklich hilfreich. Egal, ob ihr Anfänger oder Final-Fantasy-Experte seid. Spielt unbedingt das "Tutorium". Die Steuerung wird sowohl für Einsteiger als auch für FF-Veteranen eine Umstellung sein. Im Kampf-Tutorial bekommt ihr alles Wichtige erzählt.

Das Tutorial enthält außerdem einen Abschnitt, der euch die grobe Geschichte von Eos und seiner Bewohner gibt. Ein guter Einstieg für die Geschichte von Final Fantasy XV.

Stellt im Menü den Kampf auf „Warten“. Dadurch erhaltet ihr nicht nur mehr Übersicht, wenn die Zeit in den Kämpfen stoppt. Wenn ihr euch nicht bewegt, könnt ihr so auch Gegner scannen und ihre Schwächen feststellen. So werden die Kämpfe deutlich einfacher.



Kampf-Tipps

Wie bereits erwähnt, solltet ihr vor allem zu Beginn die Kämpfe im Menü auf „Warten“ stellen. Nur so überlebt ihr die ersten Stunden ohne Frust.

Haltet die Blocktaste gedrückt, um zu parieren und einen Konter auszulösen. Die Kämpfe von Final Fantasy XV sind zunächst etwas chaotisch. Wichtig ist, dass ihr nicht in Button-Mashing verfallt. Die eingeblendeten Button sowie Attacke und Ausweichen müssen gedrückt gehalten werden.

Durch den Warp auf hohe Objekte erhaltet ihr nicht nur Übersicht über das Kampfgeschehen. Noctis lädt dort auch langsam seine Energie auf. Eine perfekte Verschnaufpause, wenn es mal knapp wird.

Zauber sind extrem mächtig. Jedoch habt ihr nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung. Nach dem Gebrauch müsst ihr sie an Lagern wieder auffüllen.

Vor wichtigen Kämpfen solltet ihr noch einmal im Lager rasten. Dort erhaltet ihr die verdienten Erfahrungspunkte und könnt euch mit Ignis Gerichten Boni verleihen (erhöhte Angriffskraft oder Energie). So werden die anstehenden Fights etwas einfacher.



Tipps zu Ausrüstung und Waffen

Jeder Held hat bestimmte Waffenarten, die für ihn geeignet sind. Im Shop seht ihr dies daran, dass sich der Held am unteren Bildschirmrand bewegt, wenn ihr einen Gegenstand ausgewählt habt.

Jede Waffe hat Werte, die ihr im Menü miteinander vergleichen könnt.

Auch Klamotten können euch verschiedene Vorteile geben. So kann ein Outfit zwar weniger Lebenspunkte für den Helden einbringen, aber dafür seine kritische Trefferchance erhöhen. Ihr müsst immer abwägen, welche Ausrüstung für den nächsten Kampf geeignet ist.



Tipps: FP verteilen und verdienen

Schnappt euch diese Skills zuerst, um später mehr FP zu erhalten. Fertigkeitenpunkte nutzt ihr in Final Fantasy XV, um neue Boni und Skills für Noctis und seine Gruppe freizuschalten. Je weiter der Skill in den Verzweigungen des Skill-Boards steckt, desto teurer wird es für euch.

FP erhaltet ihr aber auch, wenn ihr im Lager rastet. Zunächst solltet ihr deshalb unter „Erkunden" die "Herr der Heringe"-Skills kaufen. Dies wird zwar am Anfang eure FP schnell aufbrauchen, bringt euch aber später extreme Boni. Denn ihr werdet ständig zelten, um eure Gruppe zu stärken.

Danach könnt ihr weiter FP verteilen, wie sie eurem Spielstil am besten entgegenkommen. Zaubert ihr lieber, solltet ihr die Magie boosten. Seid ihr eher ein Nahkämpfer, lohnt sich ein Blick auf die Erhöhung eurer Lebenspunkte.



Tipps zum Geld verdienen

Ihr bekommt Geld durch das Lösen von Haupt- und Nebenaufgaben. Allerdings bringt nicht jede Aufgabe einen Geldbetrag mit sich.

Die sicherste Einnahmequelle ist das Absolvieren von Jagdaufträgen, die ihr bei Inhabern von Raststätten annehmen könnt. Diese sind schwierig, können aber auch zu Reichtum führen.

Ansonsten könnt ihr natürlich auch die Gegenstände verkaufen, die euch während eurer Reise vor die Füße fallen. Achtet jedoch darauf, ob im Item-Text ein anderer Verwendungszeck aufgeführt ist. Schließlich wollt ihr nichts verkaufen, was euch später noch nützlich sein kann.



Tipps zur Fortbewegung

Der Regalia bringt euch fast überall hin. Zu Beginn eurer Reise seid ihr zu Fuß unterwegs. Erst, wenn ihr ein paar Aufgaben erledigt habt, wird der Regalis, das Auto der Gruppe, repariert.

Lasst am besten immer Ignis fahren. Der Wagen lässt sich nur schwer steuern, da er automatisch die richtige Fahrbahn auswählt. Wenn ihr automatisches Fahren wählt, könnt ihr zudem die Fahrt gegen ein paar Gil überspringen.

Später wird der Regalis auch noch umgebaut. Ab diesem Zeitpunkt kann das Fahrzeug auch fliegen. Dies passiert aber erst später im Spiel.

In der Regalia lassen sich auch normale Items, wie Tränke oder Phönixfedern kaufen.

Damit ihr beim Sprinten nicht ständig schlapp macht: Schaltet in den Optionen den Ausdauerbalken für Noctis an. Wenn ihr nun per gedrückter Kreistaste (oder gedrücktem LS) sprintet, und die Taste immer dann loslasst, wenn der Ausdauer-Balken kurz davor ist, von grün zu rot zu wechseln, wird die Ausdauer sofort wieder aufgefüllt, und ihr könnt ohne Pause weitersprinten.



Tipps: Ressourcen sammeln

Immer wieder werden auf der Karte kleine Symbole (Spitzhacken, Getreide, etc.) angezeigt. An diesen Orten könnt ihr Rohstoffe sammeln.

Während Mineralien eher für Zauber und neue Ausrüstung genutzt werden, bringen die Pflanzen neue Zutaten für Ignis Rezepte.

So erlernt der Koch auch neue Gerichte, die die Gruppe im Lager buffen.



Tipps: Speichern und Laden

Final Fantasy XV lässt euch an fast allen Stellen des Spiels manuell speichern. Nutzt diese Funktion häufig, um die Option zu haben, Entscheidungen oder Fehltritte auszubessern.